تيسلا يسجل مستوى قياسي جديد – تحليل – 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تيسلا (TSLA) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليستعيد السهم تعافيه ويستطيع تسجيل مستوى قياسي تاريخي جديد، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 10.78% بما يعادل 150.37 نقطة ليستقر عند سعر 1,544.65 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 1,583.55 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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