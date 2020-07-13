شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 7.50% بما يعادل 2.10 نقطة ليستقر على سعر 30.10 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد جاء ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 27.67 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه