شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.98% بما يعادل 5.16 نقطة ليستقر على سعر 178.44 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 166.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 233.69.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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