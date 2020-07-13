شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك أوف أمريكا (BAC) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.49% بما يعادل 1.25 نقطة ليستقر على سعر 24.02 دولار، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.14، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.34 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه