شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يحذر عملائه من صفحات مزورة تطلب البيانات الشخصية لحاملي بطاقات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة القومية للبريد، عن بعض الصفحات المزورة التى تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الاجراءت او المساعدة فى الحسابات و هى كلها حسابات مزورة الغرض منها الإستغلال و التعدى على الحسابات لذا يرجى توخي الحذر و الحيطة من جانب العملاء حيث لوحظ هذا الأمر في الآونة الأخيرة.

وأضافت الهيئة في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنها لم و لن تقوم بطلب اى بيانات شخصية او كلمة مرور لبطاقات او حسابات العملاء، من خلال اى وسائل اتصال مباشرة او غير مباشرة، وطالبت العملاء بتوخي الحذر و الحيطة فيما يخص البيانات الشخصية او بيانات الحسابات المالية الخاصة بهم.

ونوهت الهيئة بأن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصرى فقط من خلال رقم خدمة العملاء 16789. وتمتك الهيئة نحو 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية وتقديم العديد من الخدمات المالية و المجتمعية و البريدية و الحكومية، وشهدت على مدار الثلاث سنوات الماضية نقلة كبيرة على مستوى تطوير المكاتب والخدمات حتى أصبحت منصة لتقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.

من جهة أخرى جاري تجهيز 109 مكتب بريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق، حيث تمتلك الهيئة مكاتب بريد في كل القطر المصري وسيتم انتقاء المناسب منها بحسب التوزيع الجغرافي لتقديم الخدمة وفقا لتصريحات سابقة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وسيتم تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر تلك المكاتب ومن خلال موثقين يعملون لدى الشهر العقارى لتقديم الخدمة للمواطنين عبر منافذ البريد التي يتم اختيارها بكل مكتب 2 إلى 3 موثقين. و يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين بإتاحة منافذ أكثر لتقديم الخدمة بالإضافة إلى أن بعض المكاتب الحالية صغير وبها تكدس.