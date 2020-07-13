الاقتصاد

أمين عام أوبك يرى سوق النفط تقترب من التوازن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لأوبك، اليوم الاثنين، إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجى لطلب على النفط فى الوقت الذى تخفف فيه الدول إجراءات الإغلاق وتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من أوبك وحلفائها.

 

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو، خلال عرض بُث عن بعد "اتجاهات العرض والطلب هذه تساعد فى تقريبنا خطوة بخطوة نحو تحقيق سوق متوازنة".

 

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