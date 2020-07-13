شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.513 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 12851 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 4166 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة.