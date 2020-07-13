س وج.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة حاليا ويسهم استخدام في تنفيذ خطط ترشيد الطاقة، وتحقيق الإستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات، كما يعمل على خفض مخصصات الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة والتي كانت الدولة ترصد لها مبالغ، وبالتالي إعادة توجيه تلك المخصصات لقطاعات أخرى أكثر احتياجاً مثل التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل (البنزين والسولار) اللازمة للسوق المحلى وما يتبعه من توفير العملة الصعبة.

وبدأ مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل في السيارات والمركبات منذ منتصف التسعينيات حيث قامت وزارة البترول بتأسيس شركتين تابعتين للوزارة (غازتك – كارجاس) لإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وقامت وزارة البترول بجهود كبيرة لدعم هذا المشروع لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، وبعد النجاح الكبير الذى حققته وزارة البترول فى اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر وتطوير تسهيلات انتاجها فى وقت قياسى، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى، فإن استخدام الغاز الغاز الطبيعي في السيارات والمركبات أصبح أمامه فرص كبيرة للتوسع والانتشار فى مصر في الفترة القادمة وفيما يلي كل ما يتعلق باجراءات وفوائد وكيفية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي كانت كالتالي:

س - ما هي فوائد استخدام الغاز الطبيعى في السيارات؟

الغاز الطبيعى المضغوط يعد من أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ومميزات متنوعة. فمن الناحية البيئية يسهم استخدام الغاز في الحفاظ على البيئة وجودة الهواء فى المدن المصرية، وتقليل الإنبعاثات الضارة الملوثة وذات التأثير المباشر على الصحة العامة والمنشآت مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، حيث تمثل الانبعاثات الضارة الناجمة عن المركبات 32% من اجمالى الانبعاثات.

س- كـيـف يـتـم تـحـويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

ج . يتم أولاً فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفائته عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها، ثم يتم بعد ذلك تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات، ويتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .

وللعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

س- ما هي مراحل تحويل السيارة للعمل بالغازالطبيعى؟

ج . في البداية يتم فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفائته عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص إن وجدت حيث يتم استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

وثم يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات كما يتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .

يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات ويتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

وللعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل

ثم يتم إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

س- ما هو الفرق بين تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الالكتروني ونظام التحويل العادي؟

ج . يتميز تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الإلكتروني بالعديد من المميزات منها تقليل استهلاك الغاز حيث يتم من خلال هذا النظام ضخ الغاز فى توقيت معين وبكميات محسوبة، أما فى نظام التحويل العادى يتم ضخ الغاز باستمرار، كما يتيح نظام الحقن الإلكترونى إمكانية أعلى فى ضبط السيارة على الغاز فى جميع ظروف التشغيل مما يؤدى إلى رفع كفاءة تشغيل السيارة على الغاز وتقليل تكاليف الصيانة، فضلاً عن إمكانية رصد الأعطال من خلال نافذة برنامج الضبط.

س - ما هي تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعى ؟

ج .تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة. والتكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.

س- ماهي الفترة التى تستغرقها عملية التحويل؟

ج .يتم تحويل السيارة خلال فترة من حوالي ساعتين إلى أربع ساعات وحسب نوع السيارة.

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س- هل توجد تسهيلات في عمليات السداد الخاصة بعملية التحويل ؟

ج .يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط .

س- ماهي إجراءات التعاقد المتعلقة بعملية تقسيط قيمة التحويل ؟

ج . يتم من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه "، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى ، كما قامت شركتى غاز السيارات التابعتين لوزارة البترول (غازتك وكارجاس) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً) خلال السنوات السابقة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

س- هل الغاز الطبيعى أوفر لأصحاب السيارات؟

ج .الغاز الطبيعى غاز موفر واقتصادى فسعر الغاز الطبيعى حالياً 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.5 جنيه.

س - هل الغاز الطبيعى أوفر لأصحاب السيارات؟

الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي، فسعر الغاز الطبيعي حالياً 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.50 جنيه.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 825 جنيه شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

س - هل توجد عوامل للأمان في منظومة تشغيل الغاز الطبيعي ؟

ج .منظومة تشغيل الغاز الطبيعي آمنة جداً، فاسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الإسطوانة لمنع تسرب الغاز، كما أن الإسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها، ويتم تصنيع اسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع اسطوانات الغاز لإختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات من خلال مراكز الإختبار المعتمدة بشركة غازتك حيث يتم تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشعيل وفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة

س . هل تتوافر محطات التموين في القاهرة والمحافظات؟

ج . يبلغ عدد محطات التموين في مصر حوالى 200 محطة كما أن عدد المحافظات المتواجد بها محطات التموين 23 محافظة والمحافظات كالتالي: .."القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – البحيرة – الشرقية – كفر الشيخ - دمياط – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – الغردقة – العريش – بنى سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان" كما يبلغ عدد مراكز التحويل74 مركز.

س - هل يتوافر في السوق المصري بنية أساسية لمحطات التموين ؟

ج . السوق المصرى يتمتع بتوافر بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعى التى تنتشر فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.وقد تم بذل جهود موسعة خلال الفترة الماضية لتنفيذ تعليمات وزارة البترول بنشر إنشاء محطات التموين بالغاز ومدها لمحافظات جديدة لم تصل إليها من قبل، وتم التركيز على الوصول بالخدمة لمنطقة الوجه القبلى والتي كان لشركة غازتك السبق والريادة بالفعل في إدخال خدمة غاز السيارات بها بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف فى عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطات أخرى فى الفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط. وخلال الفترة القادمة تهدف الشركة لإنشاء محطة فى محافظة قنا وأخرى فى مدينة لقصر.

س .ما هي إجراءات إنشاء محطة تموين ومركز تحويل السيارات بالغاز الطبيعي

ج . تتضمن توافر مساحة تتراوح من 400 م2 إلى 1500 م2، وواجهة دخول لا تقل عن 20 متر مع سهولة كافية للمناورة وتوافر عوامل الجاذبية السوقية للموقع وأن يتميز الموقع من ناحية قربه من المحاور المرورية والطرق الرئيسية كما يفضل أن يكون الموقع قريب من خطوط الغاز الطبيعى التابعة للشبكة القومية للغازات وايضا توافر مستندات ملكية الموقع وتوافق الموقع مع الإشتراطات الخاصة بإنشاء محطات تموين ومراكز تحويل السيارات بالغاز الطبيعى.

وفي حالة تميز الموقع، واستيفائه للاشتراطات اللازمة، تقوم الشركة بالسير في إجراءات التراخيص المطلوبة، وإنشاء وتشغيل المحطة دون تحميل أية أعباء أو تكاليف على مالك الموقع أما فيما يتعلق بالعائد على مالك الموقع فهو عائد مادى نظير بيع الغاز الطبيعى وتحويل السيارات داخل الموقع بالإضافة إلى أية أنشطة أخرى يتم إدراجها بالموقع.