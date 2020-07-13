شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف أزاى توفر فلوسك بتحويل سيارتك للغاز بدلاً من البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حالياً يبلغ 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.50 جنيه، وبالتالي فإن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يعد موفر بشكل كبير، حيث إنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 825 جنيه شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

ويمكن للمواطن تحقيق وفر يصل لحوالي 1238 جنيه عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر من بنزين 80 كما يصل معدل التوفير أيضا لـ 1800 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك 15 لتر يوميا في حالة استخدام بنزين 92، كما يصل معدل الوفر ل 1650 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك 20 لتر يوميا من بنزين 80، كما يصل معدل الوفر لـ 2400 جنيه في حال استهلاك 20لتر يوميا من بنزين 92 .

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ويوضح الجدول التالي معدلات الوفر للمستهلك عند استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في السيارة مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة: