شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتم تخريد السيارات القديمة ..اعرف موقف عربيتك من تاريخ الموديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، فكيف يتم ذلك؟

- وفق تصريحات وزيرة الصناعة نيفين جامع يتم العمل على مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة

- إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى.

- التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي

من خلال قرض ميسر.

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- تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.

- لم تعلن الحكومة حتي الآن آليات تخريد السيارات القديمة.

- وضعت برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي.

- إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.

- إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى.