الذهب يرتفع عالميا لأكثر من 1800 دولار مع استمرار المخاوف بشأن كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، مستفيدا من تراجع الدولار واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة ، مدفوعة بمخاوف من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

وصعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.59% مسجلا 1812.50 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 0.55% عند مستوى 1808.61 دولار للأوقية.

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وكشف تقرير منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، عن زيادة في أعداد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عالميا خلال 24 ساعة فقط متجاوزة 230 ألف حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات العالمية، منذ بدء انتشار الجائحة حتى الأن، 12.5 مليون إصابة، و561 ألف حالة وفاة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الولايات المتحدة تعتلي قائمة أكثر الدول المصابة بعدوى كورونا، بعد تسجيل أكثر من 66 ألف إصابة جديدة.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، قوله:""كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن الفيدرالي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب".

على صعيد العملات، وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% إلى 96.412 نقطة.