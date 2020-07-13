شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاح: جاك ما باع أسهما فى على بابا بقيمة 8.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الإفصاح السنوى لمجموعة على بابا القابضة، بأن المؤسس الشريك لها جاك ما، قلص حصته فى الشركة خلال العام الفائت إلى 4.8 بالمئة من 6.2 بالمئة، مما وفر له سيولة بقيمة 8.2 مليار دولار وفقا لسعر السهم الحالي.

ويأتى التخارج، بالتزامن مع تقاعد ما من منصب الرئيس التنفيذى لشركة التجارة الإلكترونية الصينية فى سبتمبر، وابتعاده عن أدوار رسمية والتركيز على الأعمال الخيرية.

ولم تكشف على بابا عن متوسط سعر البيع الذى جرى به التخارج. وارتفع سعر سهمها حوالى 40 بالمئة منذ أعلن ما عن حيازته حصة 6.2 بالمئة فى الشركة قبل عام.

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ساهم فى الاداء الرائع للسهم نمو الأرباح بما يتجاوز التوقعات، حتى مع التباطؤ الحاد لاقتصاد الصين، إذ لجأ عدد أكبر من الناس لشراء السلع الضرورية عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

كما قلص جوزيف تساى، نائب رئيس على بابا التنفيذى حصته فى الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 1.6 بالمئة من 2.2 بالمئة. وبلغت قيمة الأسهم التى باعها 3.3 بالمئة بحلول يوم الجمعة.

وقلص كل من ما وتساى من مشاركتهما فى الأنشطة العادية للشركة، منذ الإعلان عن تولى دانييل تشانغ منصب رئيس مجلس إدارة الشركة خلفا لما. وتولى منصبه رسميا فى سبتمبر 2019.