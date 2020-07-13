شكرا لقرائتكم خبر عن خيرت بركات: لأول مرة دراسة لرصد تأثير كورونا على نشاط اقتصاد العرب المقيمين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قرب إعلان الجهاز عن تقرير جديد يرصد أثر فيروس كورونا على سوق العمل المصرية، على أن يتناول لأول مرة رصد تأثر النشاط الاقتصادي للعرب المقيمين في مصر، وذلك في ظل التطورات التي طرأت نتيجة الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء خيرت بركات في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هذا التقرير سيصدر بالتزامن صدور التقرير الجديد لبحث القوى العاملة لمعدلات البطالة للربع الثاني بحلول منتصف أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية تنتظر صدور هذه الدراسة.

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز الإحصاء، أنه لم يتم رصد معدلات الزواج والطلاق في الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على ظهور الفيروس.

Advertisements

وأوضح خيرت بركات، إنه بالرجوع إلى تقارير وإحصاءات المقارنة لعامي 2018 و2019 نجد أن شهادات الطلاق حققت زيادة نسبية طفيفة عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغت حوالي 225 ألف عام 2019، مقابل 211 ألف حالة طلاق عام 2018، بزيادة بلغت حوالي 7%.

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن شهادات الطلاق للفترة التي صاحبت ظهور فيروس كورونا المستجد سيتم رصدها خلال التقرير السنوي الجديد لعام 2020.

وشهدت الشهور الماضية جدلا واسعا حول تأثير الحظر المفروض على زيادة معدلات الطلاق من عدمه، نتيجة زيادة فترة بقاء المواطنين في المنازل.