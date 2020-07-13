شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة OCI.N.V للأسمدة بمصر تخفض إنتاجها بسبب عدم تنافسية أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة OCI.N.V الهولندية للأسمدة و ADNOC الإماراتية أحد أكبر مستهلكى الغاز الطبيعى فى مصر تخفيض إنتاج مصانعها فى الوقت الراهن وذلك للحد من نزيف الخسائر الفادحة التى تتعرض لها لعدم تنافسية أسعار الغاز الطبيعى

وأفادت المجموعة أن قرار خفض الإنتاج ، خطوة أولى ، لحين إشعار أخر مع توقعات بالإيقاف الكامل للمصانع لعدم القدرة على مجابهة الخسائر الكبيرة التاتجة عن عدم تنافسية أسعار الغاز للمصانع ، حيث أن تكلفة الغاز بمفردها تتجاوز 70% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الأسمدة بالإضافة إلى عبء آخر وهو تكلفة الشحن البحرى لدول العالم المختلفة .

واعتبرت المجموعة المتخصصة في صناعة الأسمدة أن إرتفاع أسعار الغاز فى مصر مقارنة بالأسعار العالمية هو التحدى الرئيسى الذى يواجه صناعة الأسمدة المصرية بشكل عام حيث يؤثر على معظم الشركات العامله فى الصناعه بالسلب ويعطل حركة الإستثمارات الحالية و المستقبلية فى هذه الصناعه الحيوية التى يبلغ عدد العاملين بها حالياً أكثر من 50 ألف عامل وتتجاوز صادراتها السنويه 1.2 مليار دولار.

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وتأتى خطوة خفض الإنتاج بمجموعة OCI.N.V الهولندية للأسمدة و ADNOC الإماراتية ، نتيجة عدم تنافسية أسعار الغاز فى مصر حالياً ، كونها تتجاوز أكثر من 2.5 ضعف أسعار الغاز العالمية فى أوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم ، مما أدى إلى عدم قدرة المجموعة على المنافسه فى الأسواق الخارجية لتصدير الأسمدة نظراً لتدنى أسعار الغاز والأسمدة العالمية .