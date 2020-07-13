شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 42.92 دولار لبرنت و40.22 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم الأثنين 42.92 دولار لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 32 سنتاً أو ما يعادل 0.7%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 40.22 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 33 سنتاً أو ما يعادل 0.8%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم يأتي مع وجود الترقب من جانب الأسواق لإجتماع أوبك خلال الأسبوع الجاري حيث تستعد "أوبك" وحلفاءها لتخفيف تخفيضات النفط فى ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا المستجد حيث يعقد المؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء القادم ، لمناقشة الإنتاج الحالى والمستقبلى للمجموعة.

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وقادت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم، فى أبريل، دفعة أدت إلى خفض مجموعة المنتجين الـ23 إنتاجها الجماعى بمقدار 9.7 مليون برميل فى اليوم، حيث أدى الوباء إلى انهيار الطلب على النفط.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قال المندوبون إن المملكة العربية السعودية ومعظم المشاركين فى التحالف يؤيدون الآن تخفيف القيودوأفاد المندوبون بأنه وبموجب اقتراح سعودى فإن تحالف أوبك+ سيخفف القيود الحالية بمقدار مليونى برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا لافته أن التفاؤل النسبى للمنتجين تزامن مع تقرير صدر يوم الجمعة من وكالة الطاقة الدولية يظهر مرور أسوأ آثار فيروس كورونا على الطلب العالمى على النفط.

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا لفترة أولية تبلغ شهرين وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.