شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الاثنين بضغوط هبوط قطاعات الصناعات والنقل والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.42% خاسراً 39.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9297.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 248.8 مليون سهم بقيمة 568.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9269 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبط قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة بروة العقارية، بأنه جاري إستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد بشأن الشروع في تنفيذ مشروعين جديدين في منطقة الوكرة، ومن المخطط أن يتم تخصيص أحد المشروعين كمجمع سكني متكامل للعمال والأخر كمدينة سكنية متكاملة تخصص لذوي الدخل المحدود، حيث ستقوم بروة بتطوير المشروعين بالكامل.

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فيما أعلنت شركة فودافون قطر، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020/6/30، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، كما سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو.