تراجع بورصتى أبوظبى ومسقط بختام تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% خاسراً 9.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4307.014 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 973 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.720 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.2 مليون سهم، بقيمة 64.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 974 صفقة.
وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.
وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.85%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم بنك الشارقة بنسبة 4.44%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 3.51%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 10.1 مليون درهم.
كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% خاسراً 6.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3497.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 403 صفقة لعدد 50 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).
وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.50%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 6.67%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 3.13%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.44%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة فولتامب للطاقة، عن تحقيقها لأرباح نصف سنوية قيمتها 100.61 ألف ريال (260.61 ألف دولار)، مقارنة بأرباحها في النصف الأول من العام الماضي البالغة 150.82 ألف ريال (390.67 ألف دولار)، وتراجع إجمالي إيراداتها من التمويل وإيردات أخرى بنسبة 48.51 بالمائة، لتصل إلى 56.42 ألف ريال خلال النصف الأول من العام، مقابل 109.57 ألف ريال في النصف الأول من العام 2019.
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