شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة: خطة تطوير أرصفة 55-62 بالإسكندرانية بـ5.3 مليار جنيه تسير وفق الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء علاء إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الأعمال التى تتم لتطوير الأرصفة من 55 إلى 62 بالإسكندرية لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تسير وفق المعدلات الطبيعة والجدول الزمنى لها .

وأوضح علاء إبراهيم الذى يمثل الشركة القابضة للنقل البرى والبرى فى المشروع لـ"الخليج 365" أن الأعمال المدنية تتواصل حيث تم إخراج عدد من السفن والمراكب الغارقة ومواصلة أعمال الردم وتحسين جودة التربة والتجهيز للبدء فى أعمال تتعلق بالرصيف البحرى، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل لنحو 5.3 مليار جنيه.

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يشار أن اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كشف فى تصريح سابق لـ"الخليج 365" أن تحالفا مكونا من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية سيمول مشروع تطوير رصيف من 55 الى 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

وأضاف حلمى إن شركتين ستنفذان أعمال التطوير، لافتا إلى أنه فور البدء فى التنفيذ فإنه سيستغرق نحو 24 شهرًا.

وأضاف أن حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، موضحا أن حصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.