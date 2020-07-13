شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 13-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.26 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 218.26 ريال بما يعادل 58.18 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 200.08 ريال بما يعادل 53.33 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 190.99 ريال بما يعادل 50.91 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 163.70 ريال بما يعادل 43.64 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.32 ريال بما يعادل 33.94 $

Advertisements

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.13 ريال بما يعادل 29.09 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,788 ريال بما يعادل 1,809 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,528 ريال بما يعادل 407.27 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 218,264 ريال بما يعادل 58,180 $

تراجعت أسعار الذهب العالمية ، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.