سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين للجلسة الخامسة على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1315.18 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.08% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.38% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.24% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%. فيما تراجعت أسهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 9.09%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، زين البحرين بنسبة 0.97%، كما تراجعت أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.86%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%. Advertisements وفي سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.158 مليون دينار بحريني (5.739 مليون دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مما يمثل انخفاضاً بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة مع 2.533 مليون دينار بحريني (6.737 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2019، فيما ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2020 بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليون دينار بحريني (82 مليون دولار أمريكي).

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