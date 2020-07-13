وزارة الاتصالات تشارك فى لقاء "المسئولية المجتمعية والتكنولوجيا المساعدة لذوي الهمم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المسؤولية المجتمعية والتكنولوجيا المساعدة لذوي الهمم" والتي ينظمها المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية يوم 15 يوليو، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء علي العلاقة بين التكنولوجيا المساعدة والمسؤولية المجتمعية، كما يناقش أهمية ملف التكنولوجيا المساعدة في دمج ذوي الإعاقات المختلفة في المجتمع وتمكينهم للحصول علي حياة وفرص عمل أفضل، كذلك كيفية تحويل مصر إلى مركز دولي في مجال التكنولوجيا المساعدة ودعم المبتكرين في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية هو عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأول مجلس في مصر يهدف إلى أن يكون منصة لتنمية المجتمع في المنطقة العربية لتبادل الخبرات والمساعدة في العملية التنموية. وينظم المجلس عدد من الأنشطة والتي تشمل إصدار مجلة شهرية وتقديم تدريبات مهنية لبناء القدرات المجتمعية، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز السنوي لأفضل ممارسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة.
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