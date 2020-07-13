شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إعمار العقارية يهبط ببورصة دبي.. ورأس المال يخسر 1.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.86% خاسراً 18.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2067.74 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.74 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.03 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 193.3 مليون سهم محققة ما قيمته 158.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3359 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.10%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.83%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.09%، فيما تراجع 18 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.6 مليون ورقة بقيمة 41.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.2%.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل، وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بتوقيت مملكة البحرين، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

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وفي سياق آخر احتفلت شركة دبي للاستثمار، باليوبيل الفضي لتأسيسها وانطلاق أنشطتها الاستثمارية في الإمارات، من خلال قرع الجرس في سوق دبي المالي.

وتعد دبي للاستثمار، إحدى أكثر الشركات نشاطاً من حيث التداول في السوق، حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها منذ الإدراج وحتى نهاية يونيو الماضي وبلغ 169.5 مليار درهم، وذلك من خلال ما يزيد على 1.2 مليون صفقة على 47 مليار سهم.