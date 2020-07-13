شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 24.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 14.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4220.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% رابحاً 21.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4231.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 212.3 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون دينار كويتي عبر 8080 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%.

Advertisements

وجاء سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.19%، يليه سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.21%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 37.38% ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10.90%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.71%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، عن قيمة صفقة التخارج من الاستثمارات المحلية، هو مليون دينار كويتي، تم تحصيل مبلغ 400 ألف دينار كويتي نقداً والباقي عيني بزيادة حصص بعض الاستثمارات الخارجية القائمة للشركة، ومن المتوقع أن ينتج عن الصفقة ربح إجمالي مقدر بحوالي مليون دينار كويتي، وسيظهر هذا الأثر في البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.