شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة فوق 19$ للأوقية مسجلة أعلى مستوى فى 10 أشهر بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، وتتداول فوق الحاجز النفسي عند 19$ للأوقية ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، بفضل طلب قوي من مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.5% إلى مستوي 19.17$ الأعلى منذ 5 أيلول/سبتمبر 2019 ، من مستوي الافتتاح عند 18.71$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 18.71 $.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

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على صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 3.7% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على أصول الملاذات الآمنة.

يدعم الارتفاع الحالي فى أسعار الفضة ،انتباه مستثمري التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل الذهب الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة خلال نحو تسع سنوات.