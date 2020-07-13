شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل آمال تعاف الاقتصادات الكبرى فى أوروبا سريعا من أزمة فيروس كورونا ، فى ظل الإجراءات التحفيزية المالية والنقدية الضخمة التي تم إقرارها لدعم دول منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد بيانات إيجابية فى إيطاليا وفرنسا عن مخرجات القطاعات الصناعية خلال حزيران/يونيو.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا نسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل بيانات اقتصادية إيجابية عززت آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 2.0% ، بدعم آمال تحسن الطلب فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

تسيطر على مستثمري الأسواق الأوروبية معنويات قوية فى مستهل جلسات الأسبوع الجاري ، بفضل آمال تعاف الاقتصادات الكبرى فى أوروبا سريعا من أزمة فيروس كورونا ، فى ظل الإجراءات التحفيزية المالية والنقدية الضخمة التي تم إقرارها لدعم دول منطقة اليورو.

ينطلق هذا الأسبوع موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات والبنوك فى أوروبا ، وسط توقعات تحقيق أرباح أفضل من التقديرات ، بعد نجاح الحكومة الأوروبية فى السيطرة على فيروس كورونا ،وخففت إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.75% ،مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 1.0% ،بعد أنباء إيجابية عن عقار مضاد للفيروسات من شركة "جلياد" لعلاج كوفيد-19.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.3% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.2%.