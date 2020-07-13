شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى تسع سنوات ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,810.02$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,799.26$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,797.80$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى تسع سنوات عند 1,818.14$ للأونصة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، بفعل ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تمسك المستثمرين بآمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,200.82 طن متري.