وزيرة الصناعة تكشف شروط ومواصفات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن شروط تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى، قائلة: "أى حد عنده عربية مكملتش 20 سنة وبتشتغل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 75% يستطيع أن يذهب إلى مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول لتحويلها"

وأضافت وزيرة الصناعة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن تكلفة تحويل السيارة تتراوح بين 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادهم خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل "تفويلة" للسيارة، منوهة "يعنى التفويلة مثلا بـ 100 جنيه، سيدفع صاحب السيارة 105 وهكذا".