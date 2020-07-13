شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بسبب اتجاه "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا التراجع بسبب اتجاه تحالف "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج فى آب/أغسطس المقبل ، الأمر الذي قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 39.73$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.57$، وسجل أعلى مستوي عند 40.57$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 42.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.06$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.20$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.5% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوع عند 38.56$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% بعد تسجيل مستوي 41.34$ للبرميل الأدنى منذ الأول من تموز/يوليو الجاري.

بخلاف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ،انتعشت الأسعار بعد رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط فى 2020 بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم آمال تعاف الاقتصادات الكبرى سريعا من أزمة فيروس كورونا.

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تعقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء لرفع توصية بشأن المستوي التالي للتخفيضات بعدما زادت نسبة امتثال المجموعة إلى 107% فى حزيران/يونيو من 77 فى أيار/مايو.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن التحالف يتجه لعدم تمديد التخفيضات الحالية ،و تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميا طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا ، نظرا لتعافي مستويات الطلب وارتفاع الأسعار.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه فى نيسان/أبريل الماضي ، ينفذ تحالف أوبك بلس تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل يوميا على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ،وتم تمديدها شهر إضافي ،تتقلص إلى 7.7 مليون برميل يوميا تنفذ من آب/أغسطس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم، وتتقلص مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية كانون الثاني/يناير 2021 حتى 30 نيسان/أبريل 2022.

زيادة المعروض العالمي بنحو 2 مليون برميل يوميا فى آب/أغسطس المقبل ، أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

فهناك الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،ودول أخرى مثل الهند والبرازيل ، لم تنجح حتى الآن فى السيطرة على الوباء الفيروسي ،بجانب ظهور حالات إصابة بالمرض مرة أخرى فى دول مثل استراليا.