أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، بقيمة بلغت جنيها واحدا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 798 جنيها، وعيار 18 نحو 684 جنيه، وعيار 24 نحو 912 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6384 جنيها.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسهم الأمريكية ارتفعت خلال تعاملات الجمعة، بعد إعلان شركة جيلياد ساينسز أن علاجها ريميدسفير خفض خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة 62%.

يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.