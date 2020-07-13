شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع والأنظار على تصريحات " أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ويكبح الخسائر تراجع مستويات العملة الأمريكية ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات محافظ المركزي البريطاني "أندور بيلي" بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية البريطانية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2605$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2635 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2666$.

حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2669$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل خطة حكومة "بوريس جونسون" لإنعاش الاقتصاد البريطاني.

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أعلن وزير الخزانة "ريشي سوناك" عن خطة لإنعاش الاقتصاد البريطاني بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني بما يعادل حوالي 38 مليار دولار أمريكي ، تتضمن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

تأتي تلك الخطة ضمن إطار السياسة المالية التوسعية التي أقرها رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة تلك المتعلقة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، والأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بسبب تباطؤ طلب الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش يتحدث "أندور بيلي" فى ندوة عبر الانترنت ينظمها كل من المركزي البريطاني والفيدرالي الأمريكي ،ومن المتوقع تلقي أسئلة من قبل المشاركين ،وقد توفر تصريحات محافظ بنك بريطانيا المركزي أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى البلاد.