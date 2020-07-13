شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية طفيفة ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، ويحصل على حافز سلبي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار دفع السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو أهدافنا المتوقعة التي تبدأ عند 40.00 وتمتد إلى 37.86.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 43.38 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط