شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر النفط نحو الأسفل بشكل هادئ ليتحرك دون حاجز 40.00 دولار، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة لتحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 37.50 وتمتد إلى 36.10، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 40.80 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط