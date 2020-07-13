شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تخطي حاجز 19.00 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 19.64، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 18.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.70 والمقاومة 19.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد