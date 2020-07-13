شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب داخل قناة فرعية هابطة تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لاختراق 1808.00 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج وفتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1840.00 ثم 1860.00.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، ما لم يتم كسر مستوى 1775.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد