شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ارتداداً هابطاً طفيفاً الآن بعد الوصول إلى القمة المسجلة الأسبوع الماضي حول 1.2670، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث تظهر ملامح تشكّل نموذج سلبي سيضغط على السعر لاختبار محتمل لمستوى الدعم المحوري 1.2515 في حال واصل السعر انخفاضه خلال الجلسات القادمة.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم بثبات السعر فوق 1.2515، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.2777.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2777
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.