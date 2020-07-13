شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.1420 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1270 سيوقف الاتجاه الصاعد المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو 1.1175 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.