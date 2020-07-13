شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.1420 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1270 سيوقف الاتجاه الصاعد المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو 1.1175 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد