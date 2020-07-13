شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية قي مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 1.1334، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1300 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1335، بينما حقق الأدنى له عند 1.1299.

هذا وتتطلع الأسواق لمشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الليبور: دخول لعبة النهاية" في ندوة غبر الأقمار الصناعية برعاية بنك إنجلترا وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 350.0$ مليار مقابل 398.8$ مليار في أيار/مايو.