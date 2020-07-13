شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤجل تحصيل أقساط عملاء صندوقَي المتعثرين ودعم الأسرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان، قراراً بمتقضاه يتم تنفيذ ما جاء بالقانون الخاص بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقَي المتعثرين ودعم الأسرة.

وقال الوزير الشيتان في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني، إن هذا القرار أوكل إلى إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والبنوك المديرة برد المبالغ السابق تحصيلها من عملاء صندوقَي المتعثرين ودعم الأسرة، اعتباراً من شهر أبريل 2020 إلى حسابات العملاء البنكية.

وأفاد الوزير بأن القرار دعا الجهات المعنية والبنوك المديرة، كلاً فيما يخصه إلى تنفيذ هذا القرار خلال الأسبوع الحالي.

وأقر مجلس الأمة الكويتي خلال الشهر الماضي، تأجيل أقساط صندوق المعسرين وصندوق الأسرة لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ 12 مارس الماضي.