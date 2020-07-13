شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" السعودية تطبق عقوبات مخالفي دعم بالقطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية يوم الأحد المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويأتي ذلك وفقاً للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

كما يأتي ذلك امتداداً لما أكدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وحددت المؤسسة مخالفة "استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة "استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.

وشملت العقوبة مبلغ 10 آلاف ريال مخالفات: "عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض"، و"عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة"، و"الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة".

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، في وقت سابق، على حرص الدولة، على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.