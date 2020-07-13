شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات: أسعار المنتجات تراجعت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، إن انخفاض الأرباح كان بسبب تراجع أسعار المنتج، مضيفا أن أسعار المنتج تراجعت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وهذا له أثر كبير على النتائج خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضح الملحم في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الأسعار بدأت في التحسن، وصلنا إلى القاع عند 800 دولار للطن، والآن فوق الـ900 دولار، نعم يوجد تحسن طفيف حذر ولكن المهم وجود التحسن.

ولفت الملحم إلى أن تحسن الطلب والأسعار يأتي من جنوب شرق آسيا وأوروبا، وأن حدوث موجة ثانية من وباء كورونا سيكون له تأثير إلا أنه من المتوقع أن يكون التأثير أخف مما حدث في الموجة الأولى.

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وأعلنت الشركة يوم الأحد، عن النتائج المالية التقديرية للربع الثاني من العام الجاري، والتي حققت خلاله تراجعا في صافي الأرباح نسبته 19.4% بالغا 155 مليون ريال، مقابل 192.31 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك بعد تراجع مبيعات الشركة بنسبة 23.8% إلى 519 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح أيضا إلى ارتفاع الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 19.9%. وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 26.87% إلى 259 مليون ريال، مقابل 354.18 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%.