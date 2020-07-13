شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط الآمال في المزيد من التحفيز في مواجهة ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 04:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.19% لتتداول عند 1,806.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,803.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,801.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 96.44 مقارنة بالافتتاحية عند 96.62.

هذا وتترقب الأسواق لمشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الليبور: دخول لعبة النهاية" في ندوة غبر الأقمار الصناعية برعاية بنك إنجلترا وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 350.0$ مليار مقابل 398.8$ مليار في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين خلال الأسبوع الجاري لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية الكبرى والتي ستوفر المزيد من الأداء حول كيفية تعامل عصب الاقتصاديات العالمية مع تفشي فيروس كورونا عالمياً وسط حالة من التفاؤل حيال الخط الزمني لاكتشاف اللقاح الفعال وطرحه سريعاً بالإضافة للتوقعات بدعم ساسي إضافي محتمل للاقتصاد الأمريكي.

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ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت الأحد بأن عدد الإصابات بكورونا عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي، ويذكر أن المدير التنفيذي للمنظمة تيدروس أدهانوم أعرب الخميس عن خطورة عدم السيطرة على كورونا في العديد من الدول، مؤكداً على أن تهديد الفيروس يتزايد بشدة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس لأكثر من 12.55 مليون ولقي 561,617 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي نفس السياق، فقد نوه المدير التنفيذي للمنظمة أدهانوم الثلاثاء الماضي بأن وتيرة تفشي الفيروس التاجي تتسارع ولم نصل لذروتها بعد، معرباً آنذاك أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابات بكورونا في الارتفاع مع تزايدها في حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى، موضحاً أن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس القاتل ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".