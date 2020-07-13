شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع التغاضي عن ارتفاع الحالات المصابة بكورونا عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر إلى جنب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية اليوم الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى انطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية الكبرى والتي ستوفر المزيد من الأداء حول كيفية تعامل عصب الاقتصاديات العالمية مع تفشي فيروس كورونا عالمياً وسط حالة من التفاؤل حيال الخط الزمني لاكتشاف اللقاح الفعال وطرحه سريعاً بالإضافة للتوقعات بدعم ساسي إضافي محتمل للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت أمس الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الخميس الماضي عن خطورة عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول عالمياً، مؤكداً على أن تهديد الفيروس يتزايد بشدة.

ونود الإشارة، لكون المدير التنفيذي للمنظمة الصحة أدهانوم أفاد الثلاثاء الماضي بأن وتيرة التفشي تتسارع ولم نصل لذروتها بعد، معرباً آنذاك أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابات في الارتفاع مع تزايدها في حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى، موضحاً أن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاعاً مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.02% ليربح 30.95 نقطة ويصل إلى المستوى 1,566.15، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليربح هو الأخر 386.44 نقطة ويصل إلى المستوى 22,677.25.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.60% ليربح 76.22 نقطة ويصل إلى المستوى 4,829.35، وارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.22% ليربح هو لأخر 41.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,424.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 0.79% ليربح 202.33 نقطة ويصل إلى المستوى 25,929.74، كما ارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.47% ليربح هو الأخر 31.51 نقطة ويصل إلى المستوى 2,181.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.23% ليربح 26.72 نقطة ويصل إلى المستوى 11,421.58، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.67% ليربح هو الأخر 39.68 نقطة ويصل إلى المستوى 5,958.90.