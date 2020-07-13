الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.9351 وتمتد إلى 0.9275 بعد تجاوز المستوى السابق.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9456.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9320 والمقاومة 0.9456
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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