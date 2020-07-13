شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم لحظية جيدة، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 0.7064 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6880 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد