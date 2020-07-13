الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم لحظية جيدة، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 0.7064 كمحطة رئيسية تالية.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6880 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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