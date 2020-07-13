سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة يوم الجمعة الماضي ليلامس القمة المسجّلة مؤخراً عند 43.38، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، حيث يفتتح اليوم بسلبية تدعم فرص استئناف السيناريو الرئيسي الهابط، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 40.00 وتمتد إلى 37.86.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، وكسر 42.40 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة، في حين يمثل الثبات دون 43.38 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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