شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط مكاسب جيدة مساء يوم الجمعة الماضي ليقترب من المقاومة المحورية 40.80، ونلاحظ أن السعر حافظ على ثباته دون هذا المستوى، ليبدأ اليوم بميل هابط ويبدأ بالابتعاد عنه، حيث يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية تحفّز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة.
أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 37.50 وتمتد إلى 36.10، مع الانتباه إلى أن اختراق 40.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 43.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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