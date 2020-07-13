الاقتصاد

الفضة تبدأ بإيجابية – تحليل - 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بميل صاعد جيد ليقترب من حاجز 19.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 19.64 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 18.35 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.70 والمقاومة 19.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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