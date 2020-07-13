شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتكز على دعم القناة – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة ترتفع إلى 1840.00 ثم 1860.00، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 1775.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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