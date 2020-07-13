شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتد هبوطاً – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد اختبار مستوى 1.3612، ويتجاوز المتوسط المتحرك 50 ليستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 1.3500 ثم 1.3362 كمحطات رئيسية تالية.

الثبات دون 1.3612 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيفتح باب بدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 1.3700 ثم 1.3813 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3480 والمقاومة 1.3620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط