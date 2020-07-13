شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية إضافية في الجلسات الماضية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 106.44، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من الميل الهابط لكسر المستوى المذكور وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 105.20 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 107.68 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط